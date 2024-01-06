Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут
Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут: обзор матча 06 января 2024
Куинз Парк Рейнджерс
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Борнмут
40'
С. Армстронг
42'
Л. Дайкс
48'
М. Тавернье
58'
К. Мур
69'
Д. Клюйверт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут
Замена
R. Pedder
️️️️
Э. Диксон-Боннер
90'
+4
90'
+4
Замена
Д. Аду-Аджей
️️️️
Ф. Биллинг
87'
Желтая карточка
Л. Кук
84'
Замена
И. Забарный
️️️️
К. Мур
Замена
К. Пал
️️️️
Л. Дайкс
80'
Замена
L. Talla
️️️️
С. Филд
80'
69'
ГОЛ! 2:3!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Ф. Биллинг
Замена
О. Какай
️️️️
A. Drewe
61'
Замена
А. Адома
️️️️
П. Смит
61'
59'
Желтая карточка
М. Ааронс
58'
ГОЛ! 2:2!
К. Мур
Пас отдал
А. Скотт
48'
ГОЛ! 2:1!
М. Тавернье
Пас отдал
Ф. Биллинг
46'
Замена
Р. Кристи
️️️️
К. Мефам
46'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Брукс
ГОЛ! 2:0!
Л. Дайкс
Пас отдал
С. Филд
42'
ГОЛ! 1:0!
С. Армстронг
Пас отдал
Z. Larkeche
40'
17'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
(К)
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Куинз Парк Рейнджерс
32
Matteo Salamon
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
30
Lorent Talla
ЦП
34
Rafferty Pedder
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Борнмут
13
Ионуц Раду
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Райан Кристи
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
4-3-1-2
31
Бегович
29
3
Фокс
3
2
Данн
21
Доззел
26
Филд
19
Диксон-Боннер
11
Смит
22
Армстронг
13
Дайкс
3-2-3-2
12
Траверс
3
Ааронс
2
Мефам
5
Сенеси
10
Кук
8
Биллинг
7
Брукс
8
Скотт
16
Тавернье
19
Мур
17
Синистерра
13
Дайкс
3
Пал
3
Пал
13
Дайкс
29
29
Какай
29
Какай
29
26
Филд
30
30
26
Филд
19
Диксон-Боннер
34
34
19
Диксон-Боннер
11
Смит
37
Адома
37
Адома
11
Смит
19
Мур
6
Забарный
6
Забарный
19
Мур
2
Мефам
10
Кристи
10
Кристи
2
Мефам
7
Брукс
19
Клюйверт
19
Клюйверт
7
Брукс
8
Биллинг
18
Аду-Аджей
18
Аду-Аджей
8
Биллинг
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Борнмут
32
Matteo Salamon
ВР
4
Реджи Каннон
ПЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
13
Ионуц Раду
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
32
Matteo Salamon
ВР
4
Реджи Каннон
ПЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
43
Бен Гринвуд
ЛЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут
3
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
0
7
Нарушения
10
8
Офсайды
0
2
Количество передач
320
569
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
5
19
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Rebecca Welch, England
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Борнмут
АПЛ: шансы «Фулхэма» и «Борнмута» на победу в матче 12-го тура
09:26
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги Европы
Вчера, 10:46
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
АПЛ: шансы «Фулхэма» и «Борнмута» на победу в матче 12-го тура
09:26
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги Европы
Вчера, 10:46
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+