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Расписание матчей
Англия. Кубок
Олдхэм - Борнмут
Олдхэм - Борнмут: обзор матча 09 января 2021
Олдхэм
09.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Борнмут
45+1'
Д. Баамбула (П)
43'
Д. Брукс
49'
Р. Рикельме
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Олдхэм - Борнмут
49'
ГОЛ! 1:2!
Р. Рикельме
46'
Замена
Д. Рико
️️️️
Д. Гослинг
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Баамбула
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Брукс
Пас отдал
Д. Кинг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олдхэм
4
Гарри Кларк
ЦЗ
5
Карл Пьерджанни
ЦЗ
22
Том Хамер
ПЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
8
Бен Гэррити
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
22
Raphael Diarra
ЦФ
17
Jordan Barnett
ЦФ
16
Brice Ntambwe
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Олдхэм
22
Junior Luamba
ЦФ
19
Zachary Dearnley
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
14
Dylan Fage
ЦФ
4
Sido Jombati
ЦФ
20
Andrea Badan
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
33
Laurence Bilboe
ЦФ
43
Callum Whelan
ЦФ
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
3-3-5
4
Кларк
5
Пьерджанни
22
Хамер
8
МакКалмонт
8
Гэррити
7
Баамбула
17
13
50
16
22
4-3-2-1
23
Деннис
3
Стейси
20
Картер-Викерс
6
Симпсон
33
Земура
18
Килкенни
8
Биллинг
32
Гослинг
7
Брукс
17
Рикельме
7
Кинг
32
Гослинг
15
Рико
15
Рико
32
Гослинг
Остались в запасе
Олдхэм
Борнмут
22
Junior Luamba
ЦФ
19
Zachary Dearnley
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
14
Dylan Fage
ЦФ
4
Sido Jombati
ЦФ
20
Andrea Badan
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
33
Laurence Bilboe
ЦФ
43
Callum Whelan
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
19
Джейдон Энтони
ЦФ
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
22
Junior Luamba
ЦФ
19
Zachary Dearnley
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
14
Dylan Fage
ЦФ
4
Sido Jombati
ЦФ
20
Andrea Badan
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
33
Laurence Bilboe
ЦФ
43
Callum Whelan
ЦФ
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
31
Асмир Бегович
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Олдхэм - Борнмут
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Барнет
1 : 1
24.10.2026
Олдхэм
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Бандэри Парк
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