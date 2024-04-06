Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Борнмут
Лутон Таун - Борнмут: обзор матча 06 апреля 2024
Лутон Таун
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
73'
Д. Кларк
90'
К. Моррис
52'
М. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Борнмут
ГОЛ! 2:1!
К. Моррис
Пас отдал
К. Вудроу
90'
87'
Замена
А. Скотт
️️️️
Л. Кук
86'
Замена
М. Сенеси
️️️️
М. Керкез
Замена
К. Вудроу
️️️️
Т. Чон
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кларк
Пас отдал
Л. Берри
73'
69'
Замена
Э. Унал
️️️️
А. Семеньо
68'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
Л. Берри
️️️️
Д. Хасиока
62'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Э. Таунсенд
62'
59'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
М. Тавернье
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Тавернье
Пас отдал
Д. Клюйверт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
1
Джеймс Ши
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
21
Ромен Февр
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
4-1-3-2
1
Камински
14
Хасиока
15
Менжи
32
Бурк
12
Каборе
6
Баркли
45
Даути
18
Кларк
25
Таунсенд
9
Моррис
19
Чон
4-1-3-2
33
Нето
15
Смит
6
Забарный
6
Келли
6
Керкез
10
Кук
16
Тавернье
10
Кристи
19
Клюйверт
42
Семеньо
19
Соланке
14
Хасиока
8
Берри
8
Берри
14
Хасиока
25
Таунсенд
44
Оньединма
44
Оньединма
25
Таунсенд
19
Чон
12
Вудроу
12
Вудроу
19
Чон
6
Керкез
5
Сенеси
5
Сенеси
6
Керкез
19
Клюйверт
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Клюйверт
10
Кук
8
Скотт
8
Скотт
10
Кук
16
Тавернье
11
Уаттара
11
Уаттара
16
Тавернье
42
Семеньо
19
Унал
19
Унал
42
Семеньо
Остались в запасе
Лутон Таун
Борнмут
23
Тим Крул
ВР
1
Джеймс Ши
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
1
Джеймс Ши
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Лутон Таун - Борнмут
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
14
Количество передач
397
321
Сейвы
1
7
Точность передач %
74
67
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.33
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Новости команд
Все
Лутон Таун
Борнмут
АПЛ: шансы «Фулхэма» и «Борнмута» на победу в матче 12-го тура
09:26
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги Европы
Вчера, 10:46
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
АПЛ: шансы «Фулхэма» и «Борнмута» на победу в матче 12-го тура
09:26
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги Европы
Вчера, 10:46
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+