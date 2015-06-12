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Босния и Герцеговина - Израиль
Босния и Герцеговина - Израиль: обзор матча 12 июня 2015
Босния и Герцеговина
12.06.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 6 тур
3 : 1
Завершен
Израиль
42'
Э. Вишча
45+2'
Э. Джеко (П)
75'
Э. Вишча
41'
Т. Бен-Хаим II
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Израиль
Замена
В. Ибишевич
️️️️
М. Пьянич
88'
Замена
А. Хаджич
️️️️
С. Лулич
85'
82'
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
80'
Замена
Р. Кехат
️️️️
Н. Биттон
Замена
И. Хайрович
️️️️
Э. Вишча
80'
ГОЛ! 3:1!
Э. Вишча
75'
72'
Желтая карточка
О. Бен Харуш
62'
Замена
М. Бузагло
️️️️
Б. Саар
Желтая карточка
Х. Медуньянин
50'
46'
Замена
О. Дамари
️️️️
Ш. Йейни
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Джеко
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Ш. Йейни
ГОЛ! 1:1!
Э. Вишча
Пас отдал
М. Пьянич
42'
41'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бен-Хаим II
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
8
Харис Медуньянин
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
5
Рами Гершон
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
6
Бибрас Натхо
ЦП
13
Ширан Йейни
ЦП
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Босния и Герцеговина
22
Ратко Дуйкович
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
10
Эрмин Зец
ОП
21
Анель Хаджич
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
0
Асим Шехич
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
18
Милан Джурич
ЦФ
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
22
Омер Дамари
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бегович
5
Колашинац
4
Спахич
6
Враньеш
13
Муйджа
7
Бешич
16
Лулич
10
Пьянич
8
Медуньянин
19
Вишча
11
Джеко
3-1-2-3
18
Марсиано
5
Дгани
3
Бен-Хаим
20
Бен Харуш
4
Биттон
6
Натхо
13
Йейни
7
Захави
17
Саар
12
Бен-Хаим II
19
Вишча
20
Хайрович
20
Хайрович
19
Вишча
16
Лулич
21
Хаджич
21
Хаджич
16
Лулич
10
Пьянич
9
Ибишевич
9
Ибишевич
10
Пьянич
13
Йейни
22
Дамари
22
Дамари
13
Йейни
4
Биттон
19
Кехат
19
Кехат
4
Биттон
17
Саар
16
Бузагло
16
Бузагло
17
Саар
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Израиль
0
Асим Шехич
ЦФ
22
Ратко Дуйкович
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
10
Эрмин Зец
ОП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
18
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
1
Ариэль Харуш
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
8
Томер Хемед
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
0
Асим Шехич
ЦФ
22
Ратко Дуйкович
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
10
Эрмин Зец
ОП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
18
Милан Джурич
ЦФ
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
8
Томер Хемед
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Босния и Герцеговина - Израиль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Билино Поле
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