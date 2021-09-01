Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Босния и Герцеговина
Франция - Босния и Герцеговина: обзор матча 01 сентября 2021
Франция
01.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 4 тур
1 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
40'
А. Гризманн
36'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Босния и Герцеговина
Замена
М. Диаби
️️️️
К. Мбаппе
90'
+1
76'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
Замена
А. Марсьяль
️️️️
К. Бензема
76'
Замена
К. Коман
️️️️
А. Гризманн
76'
72'
Замена
С. Лончар
️️️️
Г. Цимирот
72'
Замена
С. Превляк
️️️️
Э. Демирович
64'
Замена
Б. Ципетич
️️️️
М. Сушич
54'
Замена
Э. Чивич
️️️️
С. Колашинац
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
Ж. Верету
53'
Красная карточка
Ж. Кунде
51'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Т. Лемар
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
40'
36'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Э. Демирович
Желтая карточка
Ж. Верету
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Жордан Верету
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
8
Тома Лемар
АП
19
Карим Бензема
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
13
Матео Сушич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Франция
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
20
Мусса Диаби
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
0
Александар Йовичич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
0
Ади Налич
ЦЗ
20
Стипе Лончар
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Амер Гояк
АП
9
Смаил Превляк
ЦФ
4-2-1-3
1
Льорис
3
Динь
4
Варан
3
Кимпембе
5
Кунде
15
Верету
6
Погба
8
Лемар
10
Мбаппе
7
Гризманн
19
Бензема
3-2-3-2
12
Сехич
16
Ахмедходжич
13
Сушич
3
Хаджикадунич
17
Саничанин
5
Колашинац
16
Хаджиахметович
10
Пьянич
13
Цимирот
11
Джеко
10
Демирович
15
Верету
24
Дюбуа
24
Дюбуа
15
Верету
8
Лемар
8
Чуамени
8
Чуамени
8
Лемар
7
Гризманн
7
Коман
7
Коман
7
Гризманн
10
Мбаппе
20
Диаби
20
Диаби
10
Мбаппе
19
Бензема
11
Марсьяль
11
Марсьяль
19
Бензема
5
Колашинац
2
Чивич
2
Чивич
5
Колашинац
13
Сушич
19
Ципетич
19
Ципетич
13
Сушич
13
Цимирот
20
Лончар
20
Лончар
13
Цимирот
10
Демирович
9
Превляк
9
Превляк
10
Демирович
Остались в запасе
Франция
Босния и Герцеговина
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
Главный тренер
Дидье Дешам
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
0
Александар Йовичич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
0
Ади Налич
ЦЗ
8
Раде Крунич
ЦП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Амер Гояк
АП
Главный тренер
Ивайло Петев
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
Остались в запасе
22
Кенан Пирич
ВР
1
Никола Васили
ВР
0
Александар Йовичич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
0
Ади Налич
ЦЗ
8
Раде Крунич
ЦП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Амер Гояк
АП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Ивайло Петев
Статистика матча Франция - Босния и Герцеговина
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Франция
Босния и Герцеговина
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+