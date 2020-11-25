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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия М - Шахтер
Боруссия М - Шахтер: обзор матча 25 ноября 2020
Боруссия М
25.11.2020, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
4 : 0
Завершен
Шахтер
17'
Л. Штиндль (П)
34'
Н. Эльведи
45+1'
Б. Эмболо
77'
О. Вендт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Шахтер
Желтая карточка
С. Ляйнер
90'
+1
Замена
И. Траоре
️️️️
М. Тюрам
84'
81'
Замена
Майкон
️️️️
А. Патрик
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Л. Штиндль
81'
ГОЛ! 4:0!
О. Вендт
77'
71'
Замена
М. Антонио
️️️️
Марлос
Замена
Д. Закария
️️️️
Ф. Нойхаус
69'
Замена
А. Плеа
️️️️
Б. Эмболо
69'
Замена
П. Херрманн
️️️️
В. Лазаро
69'
59'
Замена
Фернандо
️️️️
М. Соломон
Желтая карточка
В. Лазаро
48'
ГОЛ! 3:0!
Б. Эмболо
45'
+1
45'
Желтая карточка
Т. Степаненко
ГОЛ! 2:0!
Н. Эльведи
Пас отдал
Л. Штиндль
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Штиндль
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
31
Макс Грюн
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Майкон
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Фернандо
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
23
Крамер
19
Лазаро
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Эмболо
9
Тюрам
4-1-3-2
30
Пятов
2
Додо
27
Кривцов
5
Бондарь
22
Матвиенко
27
Степаненко
10
Марлос
10
Патрик
10
Соломон
18
Мораес
11
Тете
19
Лазаро
7
Херрманн
7
Херрманн
19
Лазаро
10
Нойхаус
6
Закария
6
Закария
10
Нойхаус
9
Тюрам
16
Траоре
16
Траоре
9
Тюрам
13
Штиндль
8
Бенеш
8
Бенеш
13
Штиндль
7
Эмболо
14
Плеа
14
Плеа
7
Эмболо
10
Соломон
11
Фернандо
11
Фернандо
10
Соломон
10
Патрик
8
Майкон
8
Майкон
10
Патрик
10
Марлос
8
Антонио
8
Антонио
10
Марлос
Остались в запасе
Боруссия М
Шахтер
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
31
Макс Грюн
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Георгий Судаков
АП
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
44
Витао
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
31
Макс Грюн
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Георгий Судаков
АП
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
44
Витао
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Боруссия М - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
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