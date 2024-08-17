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Расписание матчей
Германия. Кубок
Эрцгебирге - Боруссия М
Эрцгебирге - Боруссия М: обзор матча 17 августа 2024
Эрцгебирге
17.08.2024, суббота, 14:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Боруссия М
8'
M. Clausen
35'
Ф. Онора
52'
Л. Нец
70'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эрцгебирге - Боруссия М
Замена
W. Kallenbach
️️️️
M. Stefaniak
89'
86'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Ф. Онора
86'
Замена
К. Коне
️️️️
К. Штегер
Замена
R. Bornschein
️️️️
M. Bar
79'
Замена
O. Sijarić
️️️️
B. Tashchy
79'
Замена
S. Seitz
️️️️
M. Clausen
73'
Замена
P. Fallmann
️️️️
M. Burghardt
73'
72'
Замена
Ф. Сандер
️️️️
Р. Райц
72'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
А. Плеа
70'
ГОЛ! 1:3!
А. Плеа
Пас отдал
Р. Райц
64'
Замена
М. Фридрих
️️️️
Ф. Чародиа
Желтая карточка
M. Männel
53'
52'
ГОЛ! 1:2!
Л. Нец
Пас отдал
А. Плеа
Желтая карточка
K. Jakob
51'
45'
+5
Пенальти не реализован!
Ю. Вайгль
Желтая карточка
T. Hoffmann
45'
+4
35'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Онора
ГОЛ! 1:0!
M. Clausen
Пас отдал
K. Jakob
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрцгебирге
1
Martin Männel
(К)
ВР
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
26
Kilian Jakob
ЦЗ
21
Mika Clausen
ЦП
15
M. Bar
ЦФ
14
Borys Tashchy
ЦФ
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
20
Mirnes Pepic
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Боруссия М
1
Йонас Омлин
(К)
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Франк Онора
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Эрцгебирге
22
Louis Lord
ВР
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
99
Erik Emmerich
ЦЗ
7
Sean Seitz
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
17
Omar Sijarić
ЦП
9
Ricky Bornschein
ЦФ
18
William Kallenbach
ЦФ
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
29
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
4-1-5
1
21
46
26
23
21
14
20
13
34
15
4-1-1-2-2
1
Омлин
29
Скалли
6
Итакура
2
Чародиа
25
Нец
5
Вайгль
21
Райц
9
Онора
7
Штегер
14
Плеа
11
Кляйнденст
21
28
28
21
21
7
7
21
14
17
17
14
15
9
9
15
34
18
18
34
2
Чародиа
5
Фридрих
5
Фридрих
2
Чародиа
21
Райц
16
Сандер
16
Сандер
21
Райц
7
Штегер
17
Коне
17
Коне
7
Штегер
14
Плеа
29
Н'Гуму
29
Н'Гуму
14
Плеа
9
Онора
70
Чванчара
70
Чванчара
9
Онора
Остались в запасе
Эрцгебирге
Боруссия М
22
Louis Lord
ВР
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
99
Erik Emmerich
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
Главный тренер
Йенс Хартель
1
Мориц Николас
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
22
Louis Lord
ВР
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
99
Erik Emmerich
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Эрцгебирге - Боруссия М
3
Всего ударов по воротам
13
25
Удары в створ
3
11
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
9
8
Нарушения
4
15
Офсайды
1
3
Количество передач
422
546
Сейвы
8
2
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
18
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Эрцгебиргштадион
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