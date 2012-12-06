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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - Ньюкасл
Бордо - Ньюкасл: обзор матча 06 декабря 2012
Бордо
06.12.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
29'
Ш. Диабате
73'
Ш. Диабате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ньюкасл
Замена
Х. Сако
️️️️
Ш. Диабате
88'
81'
Замена
П. Сиссе
️️️️
Ш. Амеоби
74'
Замена
Ф. Колоччини
️️️️
М. Уильямсон
ГОЛ! 2:0!
Ш. Диабате
Пас отдал
А. Бийого Поко
73'
68'
Желтая карточка
Д. Тавернье
46'
Замена
В. Анита
️️️️
С. Амеоби
43'
Желтая карточка
М. Уильямсон
ГОЛ! 1:0!
Ш. Диабате
Пас отдал
Ф. Бен Халфаллах
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
22
Грегори Сертик
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Бордо
8
Абдулайе Кейта
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
4-3-3
1
Олимпа
29
Пундж
28
Маранж
27
Планюс
21
Шальме
8
Бен Халфаллах
71
Бийого Поко
22
Сертик
11
Белльон
14
Диабате
6
Савье
3-3-1-3
33
Эллиот
2
Тавернье
24
Перч
5
Уильямсон
17
Абид
3
Фергюсон
5
Бигиримана
12
Марво
9
Рэнжер
26
Амеоби
10
Амеоби
14
Диабате
9
Сако
9
Сако
14
Диабате
5
Уильямсон
2
Колоччини
2
Колоччини
5
Уильямсон
10
Амеоби
6
Анита
6
Анита
10
Амеоби
26
Амеоби
61
Сиссе
61
Сиссе
26
Амеоби
Остались в запасе
Бордо
Ньюкасл
8
Абдулайе Кейта
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
23
Тим Крул
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
8
Абдулайе Кейта
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Остались в запасе
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
23
Тим Крул
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Франсис Жийо
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Бордо - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Менаше Масиах
(Тель-Авив)
Стадион:
Шабан Дельма
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