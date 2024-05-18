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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Оксфорд
Болтон - Оксфорд: обзор матча 18 мая 2024
Болтон
18.05.2024, суббота, 18:15
Англия. Первая лига, Финал
0 : 2
Завершен
Оксфорд
31'
Д. Мерфи
42'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Болтон - Оксфорд
90'
+8
Желтая карточка
Т. Гудрем
87'
Замена
Г. Ли
️️️️
Д. Беннетт
80'
Замена
J. McEachran
️️️️
Р. Родригеш
Желтая карточка
Д. Томасон
77'
Желтая карточка
Н. Бакстер
72'
Желтая карточка
К. Демпси
68'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Н. Огбета
66'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Чарльз
66'
Замена
Д. Айредейл
️️️️
Д. Шихан
65'
64'
Замена
M. McGuane
️️️️
К. Браннаган
Замена
К. Демпси
️️️️
П. Магома
49'
Желтая карточка
Г. Джонс
47'
42'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мерфи
Пас отдал
Р. Родригеш
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Р. Родригеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
4
Рикарду Сантуш
(К)
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
19
Дион Чарльз
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
Оксфорд
1
Джейми Камминг
ВР
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
20
Josh McEachran
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
3-2-3-2
1
Бакстер
2
Джонс
18
Тоал
4
Сантуш
3
Огбета
2
Когли
8
Шихан
25
Магома
14
Томасон
10
Коллинз
19
Чарльз
4-3-1-2
1
Камминг
2
Лонг
3
Браун
12
Беннетт
6
8
Браннаган
9
Харрис
11
Гудрем
19
Дейл
20
Родригеш
23
Мерфи
8
Шихан
15
Айредейл
15
Айредейл
8
Шихан
25
Магома
10
Демпси
10
Демпси
25
Магома
3
Огбета
20
Адебойежо
20
Адебойежо
3
Огбета
19
Чарльз
35
Джером
35
Джером
19
Чарльз
12
Беннетт
22
Ли
22
Ли
12
Беннетт
20
Родригеш
20
20
20
Родригеш
8
Браннаган
17
17
8
Браннаган
Остались в запасе
Болтон
Оксфорд
43
Joel Coleman
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
13
Simon Eastwood
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Marcus Browne
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Marcus Browne
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Болтон - Оксфорд
4
1
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
0
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Нарушения
5
9
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Болтон
- : -
05.12.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
2 : 4
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Оксфорд
Англия. Первая лига, 18 тур
Оксфорд
- : -
01.12.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
2 : 2
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
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