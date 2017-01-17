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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кристал Пэлас - Болтон
Кристал Пэлас - Болтон: обзор матча 17 января 2017
Кристал Пэлас
17.01.2017, вторник, 23:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Болтон
68'
К. Бентеке
77'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кристал Пэлас - Болтон
ГОЛ! 2:0!
К. Бентеке
77'
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
68'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Д. Ледли
63'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Л. Реми
62'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Д. Делэйни
62'
54'
Желтая карточка
Л. Уилсон
Желтая карточка
Д. Ледли
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЛП
20
Матье Фламини
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Болтон
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Джош Вела
ЛП
8
Джей Спиринг
ПП
20
Зак Клоу
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
45
Майкл Филлипс
ЦП
43
Ноор Хьюсин
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Болтон
21
Дин Мокси
ЛЗ
13
Дерик
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
17
Лайам Троттер
ЦП
4-3-1-1
1
Сперони
25
Уорд
3
Фрайерс
17
Делэйни
16
Келли
16
Ледли
20
Фламини
72
Ли Чхун-Ен
25
Таунсенд
14
Реми
2-2-2
38
Уилсон
31
Уитер
8
Спиринг
16
Вела
14
Мадин
20
Клоу
17
Делэйни
5
Томкинс
5
Томкинс
17
Делэйни
16
Ледли
40
Панчеон
40
Панчеон
16
Ледли
14
Реми
20
Бентеке
20
Бентеке
14
Реми
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Болтон
45
Майкл Филлипс
ЦП
13
Уэйн Хеннесси
ВР
43
Ноор Хьюсин
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
21
Дин Мокси
ЛЗ
13
Дерик
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
17
Лайам Троттер
ЦП
Остались в запасе
45
Майкл Филлипс
ЦП
13
Уэйн Хеннесси
ВР
43
Ноор Хьюсин
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
Остались в запасе
21
Дин Мокси
ЛЗ
13
Дерик
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
17
Лайам Троттер
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Кристал Пэлас - Болтон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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