Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Болонья - Зальцбург
Болонья - Зальцбург: обзор матча 27 ноября 2025
Болонья
27.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
4 : 1
Завершен
Зальцбург
26'
Й. Одгор
51'
Т. Даллинга
53'
Ф. Бернардески
86'
Р. Орсолини
33'
Й. Вертессен
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Болонья - Зальцбург
Завершен
90'
+3'
ГОЛ! 4:1!
Риккардо Орсолини
Пас отдал
Сантьяго Кастро
86'
Замена
Сантьяго Кастро
️️️️➡️️
Тейс Даллинга
81'
81'
Замена
Карим Конате
️️️️➡️️
Эдмунд Байду
Замена
Никола Моро
️️️️➡️️
Томмазо Побега
75'
74'
Замена
Oliver Lukić
️️️️➡️️
Клемент Бишофф
74'
Замена
Энрике Агилар
️️️️➡️️
Йорбе Вертессен
Замена
Бенха Домингес
️️️️➡️️
Федерико Бернардески
69'
Замена
Джованни Фаббиан
️️️️➡️️
Йенс Одгор
69'
Замена
Мартин Витик
️️️️➡️️
Торбьорн Хеггем
69'
65'
Гол отменен - офсайд
Петар Ратков
60'
Замена
Керим Алайбегович
️️️️➡️️
Сумайла Диабате
60'
Замена
Петар Ратков
️️️️➡️️
Мусса Йео
ГОЛ! 3:1!
Федерико Бернардески
Пас отдал
Надир Цортеа
53'
ГОЛ! 2:1!
Тейс Даллинга
Пас отдал
Хуан Миранда
51'
46'
Желтая карточка
Мусса Йео
(грубость)
45'
+1'
43'
Желтая карточка
Йорбе Вертессен
(грубость)
33'
ГОЛ! 1:1!
Йорбе Вертессен
Пас отдал
Эдмунд Байду
ГОЛ! 1:0!
Йенс Одгор
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К)
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
20
Надир Цортеа
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Зальцбург
1
Александер Шлагер
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
23
Жоан Гаду
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Сумайла Диабате
ОП
7
Клемент Бишофф
ЦП
18
Мадс Бидструп
(К)
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
20
Эдмунд Байду
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Болонья
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Зальцбург
92
Салько Хамзич
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
25
Oliver Lukić
ЦП
27
Керим Алайбегович
ЛВ
19
Карим Конате
ЦФ
43
Энрике Агилар
ЦФ
20
Петар Ратков
ЦФ
3-2-2-3
13
Равалья
33
Миранда
3
Лукуми
17
Хеггем
4
Побега
19
Фергюсон
10
Бернардески
20
Цортеа
24
Даллинга
21
Одгор
7
Орсолини
4-1-3-1-1
1
Шлагер
22
Ляйнер
14
Расмуссен
23
Гаду
3
Терзич
5
Диабате
7
Бишофф
18
Бидструп
49
Йео
20
Байду
11
Вертессен
17
Хеггем
41
Витик
41
Витик
17
Хеггем
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
10
Бернардески
30
Домингес
30
Домингес
10
Бернардески
24
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
24
Даллинга
7
Бишофф
25
25
7
Бишофф
5
Диабате
27
Алайбегович
27
Алайбегович
5
Диабате
20
Байду
19
Конате
19
Конате
20
Байду
11
Вертессен
43
Агилар
43
Агилар
11
Вертессен
49
Йео
20
Ратков
20
Ратков
49
Йео
Остались в запасе
Болонья
Зальцбург
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
92
Салько Хамзич
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
Остались в запасе
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
Остались в запасе
92
Салько Хамзич
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Болонья - Зальцбург
2
Всего ударов по воротам
30
9
Удары в створ
14
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
0
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
8
Офсайды
2
3
Количество передач
435
421
Сейвы
3
9
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
26
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
3.84
2
xGP (предотвращенные голы)
1.05
1.05
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Ренато ДальАра
Посещаемость:
21025
Новости команд
Все
Болонья
Зальцбург
Тедеско пытался сорвать трансфер «Зенита»
7 июня
1
Итальянский клуб объявил о назначении Тедеско
2 июня
2
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Тедеско
29 мая
1
«Болонья» может назначить экс-тренера «Спартака»
28 мая
Тедеско пытался сорвать трансфер «Зенита»
7 июня
1
Итальянский клуб объявил о назначении Тедеско
2 июня
2
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Тедеско
29 мая
1
«Болонья» может назначить экс-тренера «Спартака»
28 мая
«Болонья» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Дортмундская «Боруссия» купила защитника за 19,5 миллиона
12 мая
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Лига Европы. «Лион» обыграл ПАОК, «Рома» спасла ничью, «Астон Вилла» вырвала волевую победу и другие результаты
30 января
«Астон Вилла» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
Больше новостей
Последние матчи
Все
Болонья
Зальцбург
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
3 : 3
23.05.2026
Интер
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
0 : 1
17.05.2026
Болонья
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Зальцбург
1 : 3
17.05.2026
Хартберг
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 3
11.05.2026
Болонья
Австрия. Бундеслига, 31 тур
ЛАСК
2 : 1
10.05.2026
Зальцбург
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
3 : 3
23.05.2026
Интер
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
0 : 1
17.05.2026
Болонья
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 3
11.05.2026
Болонья
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 0
03.05.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
0 : 2
25.04.2026
Рома
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Зальцбург
1 : 3
17.05.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 31 тур
ЛАСК
2 : 1
10.05.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Зальцбург
1 : 1
03.05.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Рапид
1 : 0
26.04.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Зальцбург
3 : 1
22.04.2026
Аустрия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: