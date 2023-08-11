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Расписание матчей
Италия. Кубок
Болонья - Чезена
Болонья - Чезена: обзор матча 11 августа 2023
Болонья
11.08.2023, пятница, 22:15
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Чезена
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Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
- : -
04.12.2026
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Италия. Серия А, 13 тур
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0 : 0
27.11.2026
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1 : 1
22.11.2026
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