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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Сенегал
Боливия - Сенегал: обзор матча 24 сентября 2022
Боливия
24.09.2022, суббота, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Сенегал
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Боливия - Сенегал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
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Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
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