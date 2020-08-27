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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фехервар - Богемианс
Фехервар - Богемианс: обзор матча 27 августа 2020
Фехервар
27.08.2020, четверг, 19:30
Лига Европы, 1 раунд
1 : 1
Завершен
Богемианс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фехервар - Богемианс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Богемианс
0 : 1
23.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Богемианс
2 : 1
16.10.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Информация о матче
Стадион:
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