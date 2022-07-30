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Расписание матчей
Германия. Кубок
Виктория 1889 - Бохум
Виктория 1889 - Бохум: обзор матча 30 июля 2022
Виктория 1889
30.07.2022, суббота, 14:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Бохум
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Виктория 1889 - Бохум
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Виктория 1889
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виктория 1889
1 : 4
18.08.2024
Аугсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виктория 1889
0 : 3
30.07.2022
Бохум
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виктория 1889
0 : 1
10.08.2019
Арминия
Германия. Кубок, 1 раунд
Виктория 1889
0 : 2
16.08.2014
Айнтрахт
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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Виктория 1889
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