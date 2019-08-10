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Расписание матчей
Германия. Кубок
Виктория 1889 - Арминия
Виктория 1889 - Арминия: обзор матча 10 августа 2019
Виктория 1889
10.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Арминия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Виктория 1889 - Арминия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виктория 1889
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виктория 1889
1 : 4
18.08.2024
Аугсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виктория 1889
0 : 3
30.07.2022
Бохум
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виктория 1889
0 : 1
10.08.2019
Арминия
Германия. Кубок, 1 раунд
Виктория 1889
0 : 2
16.08.2014
Айнтрахт
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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Виктория 1889
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