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Англия. Кубок лиги
Вулверхэмптон - Блэкпул
Вулверхэмптон - Блэкпул: обзор матча 29 августа 2023
Вулверхэмптон
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
5 : 0
Завершен
Блэкпул
10'
С. Калайджич
25'
Ф. Силва
60'
М. Доэрти
66'
М. Доэрти
84'
Н. Фрейзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Блэкпул
ГОЛ! 5:0!
Н. Фрейзер
Пас отдал
П. Сарабия
84'
84'
Замена
А. Морган
️️️️
Д. Томпсон
Замена
У. Буэно
️️️️
Р. Айт Нури
81'
Замена
A. Pond
️️️️
М. Килман
81'
67'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Д. Бисли
67'
Замена
Р. Аптер
️️️️
С. Кэри
ГОЛ! 4:0!
М. Доэрти
Пас отдал
Н. Фрейзер
66'
Замена
Н. Фрейзер
️️️️
С. Калайджич
62'
61'
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
Й. Уэйр
ГОЛ! 3:0!
М. Доэрти
Пас отдал
П. Сарабия
60'
57'
Желтая карточка
Й. Уэйр
Замена
Х. Гриффитс
️️️️
Д. Ходж
55'
Желтая карточка
С. Калайджич
40'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Силва
Пас отдал
П. Сарабия
25'
ГОЛ! 1:0!
С. Калайджич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Блэкпул
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
24
Мэтти Виртю
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Вулверхэмптон
31
Том Кинг
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
78
Emilio Ballard-Matthews
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
30
Роб Аптер
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Бентли
21
Айт Нури
24
Тоти
3
Килман
17
Кастро
71
Ходж
2
Доэрти
12
Траоре
7
Сарабия
21
Силва
11
Калайджич
3-3-2-1-2
6
Коннолли
21
Экпитета
28
Пеннингтон
2
Лайонс
16
Дугалл
2
Томпсон
24
Виртю
6
Уэйр
14
Кэри
9
Бисли
12
О'Доннелл
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Буэно
21
Айт Нури
3
Килман
15
15
3
Килман
71
Ходж
42
Гриффитс
42
Гриффитс
71
Ходж
11
Калайджич
63
Фрейзер
63
Фрейзер
11
Калайджич
6
Уэйр
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
6
Уэйр
2
Томпсон
8
Морган
8
Морган
2
Томпсон
9
Бисли
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
9
Бисли
14
Кэри
30
Аптер
30
Аптер
14
Кэри
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Блэкпул
31
Том Кинг
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
78
Emilio Ballard-Matthews
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ПВ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
31
Том Кинг
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
78
Emilio Ballard-Matthews
ЦФ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
19
Оуэн Дейл
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Вулверхэмптон - Блэкпул
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
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