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Англия. Кубок
Хартлпул Юнайтед - Блэкпул
Хартлпул Юнайтед - Блэкпул: обзор матча 08 января 2022
Хартлпул Юнайтед
08.01.2022, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Блэкпул
48'
D. Ferguson
61'
J. Grey
8'
К. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хартлпул Юнайтед - Блэкпул
Замена
M. Fondop
️️️️
L. Molyneux
90'
+1
78'
Замена
Д. Митчелл
️️️️
Д. Боулер
78'
Замена
Д. Йетс
️️️️
М. Экпитета
76'
Желтая карточка
М. Экпитета
ГОЛ! 2:1!
J. Grey
Пас отдал
T. Crawford
61'
Замена
J. Grey
️️️️
M. Cullen
59'
ГОЛ! 1:1!
D. Ferguson
48'
41'
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
Д. Хасбэнд
34'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
К. Андерсон
27'
Желтая карточка
К. Коннолли
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартлпул Юнайтед
30
Ben Killip
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
4
Gary Liddle
ЦЗ
5
Timi Odusina
ЦЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
3
David Ferguson
ЦЗ
22
Tom Crawford
ЦП
8
Nicky Featherstone
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
43
Luke Molyneux
ЦФ
13
Mark Cullen
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
19
Шейн Ловери
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Хартлпул Юнайтед
13
Patrick Boyes
ВР
2
Reagan Ogle
ЦЗ
23
Zaine Francis-Angol
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
29
Mark Shelton
ЦП
18
Martin Smith
ЦП
7
Joe Grey
ЦФ
29
Olufela Olomola
ЦФ
9
Mike Fondop
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
37
Luke Mariette
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
3-2-3-2
30
5
2
3
4
12
22
8
8
13
43
2-2-5
32
Гримшоу
21
Стерлинг
6
Коннолли
11
Боулер
16
Дугалл
21
Экпитета
14
Мадин
21
Андерсон
3
Хасбэнд
36
Кио
13
7
7
13
43
9
9
43
11
Боулер
11
Митчелл
11
Митчелл
11
Боулер
3
Хасбэнд
29
Гарбатт
29
Гарбатт
3
Хасбэнд
21
Андерсон
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
21
Андерсон
21
Экпитета
12
Йетс
12
Йетс
21
Экпитета
Остались в запасе
Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
13
Patrick Boyes
ВР
2
Reagan Ogle
ЦЗ
23
Zaine Francis-Angol
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
29
Mark Shelton
ЦП
18
Martin Smith
ЦП
29
Olufela Olomola
ЦФ
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
37
Luke Mariette
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Patrick Boyes
ВР
2
Reagan Ogle
ЦЗ
23
Zaine Francis-Angol
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
29
Mark Shelton
ЦП
18
Martin Smith
ЦП
29
Olufela Olomola
ЦФ
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
37
Luke Mariette
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Хартлпул Юнайтед - Блэкпул
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хартлпул Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Гейтсхед
1 : 2
21.11.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
14.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Файлд
3 : 1
27.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Хартлпул Юнайтед
2 : 1
24.10.2026
Хорнчерч
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
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