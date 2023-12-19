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Расписание матчей
Англия. Кубок
Блэкпул - Форест Грин
Блэкпул - Форест Грин: обзор матча 19 декабря 2023
Блэкпул
19.12.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/64 финала
3 : 0
Завершен
Форест Грин
18'
О. Дейл
76'
Д. Лоуренс-Габриэль
85'
М. Экпитета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Форест Грин
ГОЛ! 3:0!
М. Экпитета
Пас отдал
К. Дембеле
85'
82'
Желтая карточка
Р. Уэлч
Замена
Й. Уэйр
️️️️
А. Морган
79'
Замена
Д. Роудс
️️️️
О. Дейл
79'
77'
Замена
Р. Браун
️️️️
H. Bunker
ГОЛ! 2:0!
Д. Лоуренс-Габриэль
Пас отдал
О. Норберн
76'
76'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Р. Иннис
Замена
К. Дембеле
️️️️
К. Джозеф
71'
Замена
О. Норберн
️️️️
М. Виртю
71'
66'
Замена
K. McAllister
️️️️
Т. Йенкс
66'
Замена
Т. Дини
️️️️
К. Джонс
65'
Замена
К. Мортон
️️️️
M. Stevens
ГОЛ! 1:0!
О. Дейл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
8
Алби Морган
ЦП
24
Мэтти Виртю
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Райан Иннис
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
28
Каллум Джонс
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
8
Оливер Норберн
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
20
Alfie Bendle
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
7
Kyle McAllister
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
3-2-2-1-2
12
О'Доннелл
4
Кейси
21
Экпитета
6
Коннолли
2
Томпсон
6
Лоуренс-Габриэль
8
Морган
24
Виртю
19
Дейл
9
Бисли
22
Джозеф
2-1-3-4
12
Дэниэльс
5
Иннис
2
Уэлч
8
МакКэн
28
Джонс
21
Йенкс
16
15
3
14
14
Омотойе
24
Виртю
8
Норберн
8
Норберн
24
Виртю
8
Морган
6
Уэйр
6
Уэйр
8
Морган
22
Джозеф
7
Дембеле
7
Дембеле
22
Джозеф
19
Дейл
29
Роудс
29
Роудс
19
Дейл
5
Иннис
4
Джонсон
4
Джонсон
5
Иннис
16
10
Браун
10
Браун
16
21
Йенкс
7
7
21
Йенкс
28
Джонс
14
Дини
14
Дини
28
Джонс
14
39
Мортон
39
Мортон
14
Остались в запасе
Блэкпул
Форест Грин
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
14
Сонни Кэри
ПВ
Главный тренер
Нил Критчли
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
14
Сонни Кэри
ПВ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Блэкпул - Форест Грин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
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2022.05.17 14:14
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