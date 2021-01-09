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Расписание матчей
Англия. Кубок
Блэкберн - Донкастер Роверс
Блэкберн - Донкастер Роверс: обзор матча 09 января 2021
Блэкберн
09.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Донкастер Роверс
42'
Т. Ричардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Блэкберн - Донкастер Роверс
Желтая карточка
J. Davenport
90'
+2
81'
Желтая карточка
C. John
80'
Замена
D. Amos
️️️️
Ф. Окенабирхи
Замена
J. Davenport
️️️️
Б. Дак
73'
67'
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
Т. Ричардс
Замена
А. Армстронг
️️️️
Т. Трибулл
64'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
S. Downing
59'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Л. Трэвис
59'
Замена
Б. Дуглас
️️️️
А. Белл
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Т. Ричардс
Пас отдал
Р. Джеймс
Желтая карточка
Л. Трэвис
40'
Желтая карточка
S. Downing
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
6
Джон Бакли
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Донкастер Роверс
31
Эльери Балькомб
ВР
26
Джо Райт
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
24
Cameron John
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
21
Andy Butler
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
18
Джо Грейсон
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
36
Dan Pike
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Донкастер Роверс
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
24
Louis Jones
ЦФ
30
Ben Blythe
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
0
E. Williams
ЦФ
31
Liam Ravenhill
ЦФ
26
James Coppinger
ЦФ
1-1-5-1-2
1
Пирс
17
Белл
28
Трибулл
26
Ленихэн
4
Джонсон
27
Трэвис
19
6
Бакли
22
Бреретон
24
Долан
23
Дак
2-1-1-5
31
Балькомб
26
Райт
26
Андерсон
33
Джеймс
32
Ричардс
10
28
2
21
9
Окенабирхи
27
Трэвис
10
Эллиот
10
Эллиот
27
Трэвис
17
Белл
30
Дуглас
30
Дуглас
17
Белл
23
Дак
19
19
23
Дак
19
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
19
28
Трибулл
10
Армстронг
10
Армстронг
28
Трибулл
9
Окенабирхи
22
22
9
Окенабирхи
32
Ричардс
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
32
Ричардс
Остались в запасе
Блэкберн
Донкастер Роверс
36
Dan Pike
ЦФ
18
Джо Грейсон
ЦЗ
1
Томас Камински
ВР
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
24
Louis Jones
ЦФ
30
Ben Blythe
ЦФ
0
E. Williams
ЦФ
31
Liam Ravenhill
ЦФ
26
James Coppinger
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
36
Dan Pike
ЦФ
18
Джо Грейсон
ЦЗ
1
Томас Камински
ВР
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
24
Louis Jones
ЦФ
30
Ben Blythe
ЦФ
0
E. Williams
ЦФ
31
Liam Ravenhill
ЦФ
26
James Coppinger
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Блэкберн - Донкастер Роверс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
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