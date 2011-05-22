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Тоттенхэм - Бирмингем Сити
Тоттенхэм - Бирмингем Сити: обзор матча 22 мая 2011
Тоттенхэм
22.05.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
49'
Р. Павлюченко
90+3'
Р. Павлюченко
79'
К. Гарднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Бирмингем Сити
ГОЛ! 2:1!
Р. Павлюченко
+3
Желтая карточка
М. Дербишир
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Т. Хаддлстоун
ГОЛ! 1:1!
К. Гарднер
Желтая карточка
К. Гарднер
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
ГОЛ! 1:0!
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Б. Фергюсон
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Крауч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
18
Кейт Фахи
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Тоттенхэм
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
4-4-2
23
Кудичини
3
Роуз
20
Доусон
4
Кабуль
26
Кинг
23
Хаддлстоун
30
Сандро
10
Модрич
12
Леннон
15
Крауч
9
Дефо
4-5-1
12
Фостер
2
Карр
24
Риджуэлл
33
Дэйвис
28
Джонсон
22
Босежур
16
Фергюсон
7
Ларссон
8
Гарднер
18
Фахи
35
Джером
23
Хаддлстоун
19
Кранчар
19
Кранчар
23
Хаддлстоун
15
Крауч
10
Павлюченко
10
Павлюченко
15
Крауч
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бирмингем Сити
Главный тренер
Гарри Реднапп
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
Остались в запасе
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Тоттенхэм - Бирмингем Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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