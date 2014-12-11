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Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Тоттенхэм
Бешикташ - Тоттенхэм: обзор матча 11 декабря 2014
Бешикташ
11.12.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
60'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Тоттенхэм
Замена
И. Кейбаши
️️️️
Г. Торе
85'
76'
Замена
Э. Капу
️️️️
К. Уокер
70'
Замена
А. Леннон
️️️️
Паулиньо
69'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Р. Сольдадо
ГОЛ! 1:0!
Д. Тосун
Пас отдал
О. Шахан
60'
Замена
А. Нукан
️️️️
Э. Гулум
46'
Желтая карточка
Э. Гулум
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
31
Рамон Мотта
ЛЗ
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бешикташ
99
Эмре Метин
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
28
Умит Караал
ЦЗ
54
Тугай Кайя
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
14
Фуркан Яман
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Джошуа Онома
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
4-5-1
29
Зенгин
31
Мотта
22
Гулум
3
Франко
2
Куртулуш
10
Шахан
20
Уйсал
30
Торе
11
Фрей
7
Соса
23
Тосун
4-1-3-1-1
13
Ворм
2
Уокер
21
Кирикеш
4
Кабуль
3
Роуз
21
Стамбули
8
Дембеле
89
Шадли
18
Паулиньо
25
Таунсенд
9
Сольдадо
22
Гулум
33
Нукан
33
Нукан
22
Гулум
30
Торе
12
Кейбаши
12
Кейбаши
30
Торе
2
Уокер
6
Капу
6
Капу
2
Уокер
18
Паулиньо
12
Леннон
12
Леннон
18
Паулиньо
9
Сольдадо
9
Ламела
9
Ламела
9
Сольдадо
Остались в запасе
Бешикташ
Тоттенхэм
99
Эмре Метин
ВР
28
Умит Караал
ЦЗ
54
Тугай Кайя
ЦЗ
14
Фуркан Яман
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
99
Эмре Метин
ВР
28
Умит Караал
ЦЗ
54
Тугай Кайя
ЦЗ
14
Фуркан Яман
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Бешикташ - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Иненю
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