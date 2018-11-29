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Сарпсборг 08 - Бешикташ
Сарпсборг 08 - Бешикташ: обзор матча 29 ноября 2018
Сарпсборг 08
29.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
2 : 3
Завершен
Бешикташ
1'
Р. Мухаммед
6'
Т. Хайнц
62'
Д. Ленс
66'
В. Лав
90'
Д. Ленс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Бешикташ
90'
ГОЛ! 2:3!
Д. Ленс
Пас отдал
О. Озякуп
80'
Желтая карточка
О. Озякуп
79'
Желтая карточка
Ф. Аксой
66'
ГОЛ! 2:2!
В. Лав
Пас отдал
Д. Ленс
62'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ленс
Пас отдал
А. Льяич
55'
Желтая карточка
А. Льяич
ГОЛ! 2:0!
Т. Хайнц
Пас отдал
М. Нильсен
6'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаммед
Пас отдал
Т. Хайнц
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
78
Александр Васютин
ВР
16
Йоахим Томассен
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
7
Оле-Йорген Халворсен
ЦП
22
Йон-Хелге Твейта
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Адриано
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сарпсборг 08
31
Аслак Фалч
ВР
77
Амин Аскар
ЦЗ
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
19
Кристоффер Ларсен
ЦП
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
19
Вагнер Лав
ЦФ
3-5-1-1
78
Васютин
16
Томассен
5
Тамм
3
Хорн
16
Закариассен
5
Нильсен
7
Халворсен
22
Твейта
14
Хайнц
10
Мухаммед
9
Мортенсен
3-4-1-2
1
Кариус
3
Адриано
21
Вида
88
Эркин
15
Озякуп
24
Токез
20
Уйсал
17
Ленс
22
Льяич
9
Ларин
9
Пектемек
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Бешикташ
31
Аслак Фалч
ВР
77
Амин Аскар
ЦЗ
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
19
Кристоффер Ларсен
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
97
Утку Ювакуран
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
31
Аслак Фалч
ВР
77
Амин Аскар
ЦЗ
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
19
Кристоффер Ларсен
ЦП
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Сарпсборг 08 - Бешикташ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
- : -
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Бешикташ
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2019.07.23 21:20
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