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Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Рапид
Бешикташ - Рапид: обзор матча 15 декабря 2010
Бешикташ
15.12.2010, среда, 23:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
2 : 0
Завершен
Рапид
32'
Р. Куарежма
45'
Ф. Эрнст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Рапид
Желтая карточка
Э. Гулум
Желтая карточка
М. Кацер
Желтая карточка
Я. Пехливан
Замена
Э. Гювен
️️️️
Р. Хильберт
Замена
М. Нобре
️️️️
Р. Куарежма
Замена
Ю. Паточка
️️️️
Т. Кайхан
Замена
А. Добер
️️️️
К. Триммель
Замена
К. Заурер
️️️️
Ш. Куловиц
ГОЛ! 2:0!
Ф. Эрнст
Пас отдал
Гути
ГОЛ! 1:0!
Р. Куарежма
Желтая карточка
В. Кавлак
Замена
Э. Гулум
️️️️
Т. Запоточны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
10
Родриго Табата
ЦП
15
Мехмет Аурелио
ЦП
14
Гути
ЦП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
0
Али Кучик
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Рапид
24
Хельге Пайер
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
28
Танжу Кайхан
ЦЗ
22
Рагнвальд Сома
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
19
Кристофер Драцан
ЦП
7
Штефан Куловиц
ЦП
6
Ясин Пехливан
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
13
Рене Гартлер
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Бешикташ
90
Умут Кая
ВР
0
Ибрахим Узулмез
ЛЗ
44
Эрхан Гювен
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
11
Марсио Нобре
ЦФ
Рапид
1
Раймунд Хедль
ВР
3
Юрген Паточка
ЦЗ
23
Андреас Добер
ПЗ
21
Кристоф Заурер
ЦП
33
Марио Конрад
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
14
Хамди Салихи
ЦФ
3-5-2
1
Генен
12
Кейбаши
27
Феррари
5
Запоточны
10
Табата
15
Аурелио
14
Гути
28
Эрнст
19
Хильберт
7
Куарежма
0
Кучик
3-2-4-1
24
Пайер
28
Кайхан
22
Сома
6
Зоннляйтнер
28
Триммель
14
Кацер
7
Куловиц
6
Пехливан
8
Кавлак
19
Драцан
13
Гартлер
19
Хильберт
44
Гювен
44
Гювен
19
Хильберт
5
Запоточны
22
Гулум
22
Гулум
5
Запоточны
7
Куарежма
11
Нобре
11
Нобре
7
Куарежма
7
Куловиц
21
Заурер
21
Заурер
7
Куловиц
28
Кайхан
3
Паточка
3
Паточка
28
Кайхан
28
Триммель
23
Добер
23
Добер
28
Триммель
Остались в запасе
Бешикташ
Рапид
90
Умут Кая
ВР
0
Ибрахим Узулмез
ЛЗ
Главный тренер
Бернд Шустер
33
Марио Конрад
ЦФ
1
Раймунд Хедль
ВР
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
14
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Остались в запасе
90
Умут Кая
ВР
0
Ибрахим Узулмез
ЛЗ
Остались в запасе
33
Марио Конрад
ЦФ
1
Раймунд Хедль
ВР
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
14
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Главный тренер
Петер Пакульт
Статистика матча Бешикташ - Рапид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Петер Расмуссен
(Копенгаген)
Стадион:
Иненю
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