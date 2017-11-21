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Лига чемпионов 2026/2027
Бешикташ - Порту
Бешикташ - Порту: обзор матча 21 ноября 2017
Бешикташ
21.11.2017, вторник, 20:00
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
1 : 1
Завершен
Порту
41'
Талиска
29'
А. Фелипе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Порту
Желтая карточка
Г. Генюл
65'
Желтая карточка
Талиска
43'
ГОЛ! 1:1!
Талиска
Пас отдал
Д. Тосун
41'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Фелипе
Пас отдал
Р. Перейра
23'
Желтая карточка
М. Перейра
9'
Желтая карточка
С. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
94
Талиска
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Порту
1
Жозе Са
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
4-2-1-3
31
Фабри
77
Генюл
3
Адриано
6
Тошич
3
Пепе
30
Арслан
13
Хатчинсон
94
Талиска
8
Бабел
7
Куарежма
23
Тосун
3-3-3-1
1
Са
2
Перейра
18
Фелипе
5
Маркано
21
Перейра
2
Перейра
13
Теллес
27
Оливейра
8
Браими
16
Эррера
9
Абубакар
Остались в запасе
Бешикташ
Порту
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
17
Хесус Корона
ПВ
12
Икер Касильяс
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
12
Икер Касильяс
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Бешикташ - Порту
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Иненю
Где смотреть матч:
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