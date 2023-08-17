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Лига конференций 2026/2027
Бешикташ - Нефтчи
Бешикташ - Нефтчи: обзор матча 17 августа 2023
Бешикташ
17.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Нефтчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Нефтчи
1
Иван Бркич
ВР
2
Erwin Koffi
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
24
Марк Тамаш
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
6
Атаа Жабер
ОП
95
Keelan Lebon
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
19
Филип Озобич
АП
11
Aaron Olanare
ЦФ
Главный тренер
Адриан Муту
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Дженк Тосун
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Нефтчи
93
Рза Джафаров
ВР
19
Азер Салахли
ЛЗ
6
Ходжат Хагверди
ЦЗ
21
Исмаил Зульфукарлы
ПЗ
27
Фарид Юсифли
ОП
17
Рахман Гаджиев
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
3-1-3-1-2
34
Гюнок
17
Мерас
12
Амарти
19
Розье
14
Онана
83
Фернандеш
20
Уйсал
34
Тикназ
9
Ребич
11
Мюлека
90
Кылыксой
3-1-3-2-1
1
Бркич
2
44
Матиас
24
Тамаш
6
Жабер
95
8
Махмудов
16
Сайеф
19
Озобич
11
Синъясики
11
Остались в запасе
Бешикташ
Нефтчи
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Дженк Тосун
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
93
Рза Джафаров
ВР
19
Азер Салахли
ЛЗ
6
Ходжат Хагверди
ЦЗ
21
Исмаил Зульфукарлы
ПЗ
27
Фарид Юсифли
ОП
17
Рахман Гаджиев
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
Главный тренер
Адриан Муту
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Дженк Тосун
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Остались в запасе
93
Рза Джафаров
ВР
19
Азер Салахли
ЛЗ
6
Ходжат Хагверди
ЦЗ
21
Исмаил Зульфукарлы
ПЗ
27
Фарид Юсифли
ОП
17
Рахман Гаджиев
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Адриан Муту
Статистика матча Бешикташ - Нефтчи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
Шафа
- : -
07.12.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
1 : 0
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Информация о матче
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