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Лига конференций 2026/2027
Нефтчи - Бешикташ
Нефтчи - Бешикташ: обзор матча 10 августа 2023
Нефтчи
10.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Бешикташ
79'
K. Lebon
14'
В. Абубакар
23'
Д. Мюлека
62'
С. Учан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтчи - Бешикташ
89'
Замена
О. Акгюн
️️️️
Д. Мюлека
88'
Желтая карточка
В. Розье
Желтая карточка
Э. Махмудов
84'
ГОЛ! 1:3!
K. Lebon
Пас отдал
Ф. Озобич
79'
77'
Замена
Э. Тикназ
️️️️
А. Хаджиахметович
77'
Замена
А. Ребич
️️️️
С. Учан
Желтая карточка
К. Сайеф
76'
63'
Замена
Ж. Онана
️️️️
У. Мерас
62'
ГОЛ! 0:3!
С. Учан
Желтая карточка
А. Жабер
56'
Замена
E. Koffi
️️️️
И. Зульфукарлы
46'
Замена
Ф. Озобич
️️️️
Ф. Юсифли
46'
Замена
A. Olanare
️️️️
А. Салахли
46'
23'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мюлека
Пас отдал
Ж. Фернандеш
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Абубакар
Пас отдал
С. Учан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтчи
1
Иван Бркич
ВР
19
Азер Салахли
ЛЗ
24
Марк Тамаш
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
21
Исмаил Зульфукарлы
ПЗ
11
Андре Синъясики
ЛВ
27
Фарид Юсифли
ОП
6
Атаа Жабер
ОП
95
Keelan Lebon
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Адриан Муту
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Онур Булут
ПП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Нефтчи
93
Рза Джафаров
ВР
2
Erwin Koffi
ЦЗ
3
Rüfat Abbasov
ЦЗ
6
Ходжат Хагверди
ЦЗ
37
Elton Alibayli
ЦЗ
41
Samir Hasanov
ЦЗ
17
Рахман Гаджиев
АП
19
Филип Озобич
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
11
Aaron Olanare
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
41
Огужан Акгюн
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
4-2-3-1
1
Бркич
19
Салахли
24
Тамаш
44
Матиас
21
Зульфукарлы
27
Юсифли
6
Жабер
95
16
Сайеф
8
Махмудов
11
Синъясики
4-4-2
34
Гюнок
19
Розье
25
Колли
12
Амарти
17
Мерас
6
Булут
48
Учан
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
9
Абубакар
11
Мюлека
21
Зульфукарлы
2
2
21
Зульфукарлы
27
Юсифли
19
Озобич
19
Озобич
27
Юсифли
19
Салахли
11
11
19
Салахли
48
Учан
9
Ребич
9
Ребич
48
Учан
17
Мерас
14
Онана
14
Онана
17
Мерас
8
Хаджиахметович
34
Тикназ
34
Тикназ
8
Хаджиахметович
11
Мюлека
41
Акгюн
41
Акгюн
11
Мюлека
Остались в запасе
Нефтчи
Бешикташ
93
Рза Джафаров
ВР
3
Rüfat Abbasov
ЦЗ
6
Ходжат Хагверди
ЦЗ
37
Elton Alibayli
ЦЗ
41
Samir Hasanov
ЦЗ
17
Рахман Гаджиев
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Адриан Муту
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
93
Рза Джафаров
ВР
3
Rüfat Abbasov
ЦЗ
6
Ходжат Хагверди
ЦЗ
37
Elton Alibayli
ЦЗ
41
Samir Hasanov
ЦЗ
17
Рахман Гаджиев
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Адриан Муту
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Нефтчи - Бешикташ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
Шафа
- : -
07.12.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
1 : 0
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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