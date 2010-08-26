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Расписание матчей
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ХИК - Бешикташ
ХИК - Бешикташ: обзор матча 26 августа 2010
ХИК
26.08.2010, четверг, 20:45
Лига Европы
0 : 4
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Бешикташ
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