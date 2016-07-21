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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Берое
ХИК - Берое: обзор матча 21 июля 2016
ХИК
21.07.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Берое
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ХИК - Берое
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
Информация о матче
Стадион:
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