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Расписание матчей
Италия. Кубок
Дженоа - Беневенто
Дженоа - Беневенто: обзор матча 08 августа 2022
Дженоа
08.08.2022, понедельник, 18:45
Италия. Кубок, 1 раунд
3 : 2
Завершен
Беневенто
35'
А. Гюдмюндссон
45'
А. Гюдмюндссон
64'
М. Кода (П)
45+3'
К. Глик
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Беневенто
Желтая карточка
Ф. Мелегони
90'
+6
Желтая карточка
П. Галдамес
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Форте
Желтая карточка
К. Йебоа
90'
+1
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Кода
86'
78'
Желтая карточка
А. Тельо
74'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Р. Импрота
Замена
Г. Ялчин
️️️️
А. Гюдмюндссон
72'
Замена
К. Йебоа
️️️️
К. Экубан
72'
66'
Замена
А. Тельо
️️️️
Д. Акампора
66'
Замена
А. ла Гумина
️️️️
Д. Вокич
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
М. Портанова
66'
Замена
П. Галдамес
️️️️
С. Сабелли
66'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Кода
64'
61'
Желтая карточка
Г. Летизия
61'
Желтая карточка
М. Вивиани
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
К. Глик
Пас отдал
Д. Вокич
ГОЛ! 2:0!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
М. Кода
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
М. Кода
35'
Желтая карточка
С. Хефти
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Беневенто
92
Альберто Палеари
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
72
Деян Вокич
ЦП
32
Франческо Форте
ЦФ
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Рок Водишек
ВР
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
4
Пабло Галдамес
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Риккардо Капеллини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
26
Сирики Саного
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
4-2-2-2
1
Мартинес
30
Хефти
3
Дрэгушин
13
Бани
20
Сабелли
25
Френдруп
47
Бадель
90
Портанова
80
Гюдмюндссон
9
Кода
81
Экубан
4-3-1-2
92
Палеари
3
Летизия
15
Глик
58
Пастина
5
Фулон
23
Вивиани
13
Акампора
72
Вокич
16
Импрота
30
32
Форте
20
Сабелли
4
Галдамес
4
Галдамес
20
Сабелли
9
Кода
72
Мелегони
72
Мелегони
9
Кода
90
Портанова
24
Ягелло
24
Ягелло
90
Портанова
80
Гюдмюндссон
50
Ялчин
50
Ялчин
80
Гюдмюндссон
81
Экубан
9
Йебоа
9
Йебоа
81
Экубан
13
Акампора
70
Тельо
70
Тельо
13
Акампора
16
Импрота
17
Фариас
17
Фариас
16
Импрота
72
Вокич
27
ла Гумина
27
ла Гумина
72
Вокич
Остались в запасе
Дженоа
Беневенто
11
Яя Каллон
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Рок Водишек
ВР
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
29
Франческо Кассата
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Риккардо Капеллини
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
26
Сирики Саного
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
11
Яя Каллон
ПВ
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Рок Водишек
ВР
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
29
Франческо Кассата
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Риккардо Капеллини
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
26
Сирики Саного
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Дженоа - Беневенто
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Беневенто
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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