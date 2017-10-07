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Отборочные матчи ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Бельгия
Босния и Герцеговина - Бельгия: обзор матча 07 октября 2017
Босния и Герцеговина
07.10.2017, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 9 тур
3 : 4
Завершен
Бельгия
30'
Х. Медуньянин
39'
Э. Вишча
82'
Д. Думич
4'
Т. Менье
59'
М. Батшуайи
68'
Я. Вертонген
84'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Бельгия
90'
+3
Желтая карточка
М. Батшуайи
Желтая карточка
С. Колашинац
90'
+3
84'
ГОЛ! 3:4!
Я. Карраско
Пас отдал
Т. Менье
ГОЛ! 3:3!
Д. Думич
Пас отдал
И. Хайрович
82'
68'
ГОЛ! 2:3!
Я. Вертонген
Пас отдал
Я. Карраско
59'
ГОЛ! 2:2!
М. Батшуайи
55'
Желтая карточка
Т. Вермален
ГОЛ! 2:1!
Э. Вишча
Пас отдал
А. Бегович
39'
ГОЛ! 1:1!
Х. Медуньянин
Пас отдал
Э. Джеко
30'
22'
Желтая карточка
Я. Карраско
Желтая карточка
М. Бешич
16'
4'
ГОЛ! 0:1!
Т. Менье
Пас отдал
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Дарио Думич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
8
Харис Медуньянин
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
13
Матео Сушич
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
14
Даниэль Миличевич
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
0
Кенан Кодро
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
16
Торган Азар
ЛВ
16
Стивен Дефур
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
11
Кевин Миральяс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Бегович
5
Колашинац
6
Враньеш
15
Шунич
6
Думич
7
Бешич
16
Лулич
8
Медуньянин
19
Вишча
11
Джеко
4-2-2-2
1
Куртуа
15
Менье
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
3
Вермален
10
Азар
8
Феллайни
7
Де Брюйне
11
Карраско
14
Мертенс
23
Батшуайи
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Бельгия
20
Изет Хайрович
ПВ
22
Кенан Пирич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
13
Матео Сушич
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
14
Даниэль Миличевич
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
0
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
16
Торган Азар
ЛВ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
22
Кенан Пирич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
13
Матео Сушич
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
14
Даниэль Миличевич
ЦП
0
Мато Яяло
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
0
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
16
Торган Азар
ЛВ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча Босния и Герцеговина - Бельгия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
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