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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Беларусь - Швеция
Беларусь - Швеция: обзор матча 03 сентября 2017
Беларусь
03.09.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 8 тур
0 : 4
Завершен
Швеция
18'
Э. Форсберг
24'
К. Ниман
37'
М. Берг
84'
А. Гранквист (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Швеция
Желтая карточка
Н. Корзун
86'
84'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
А. Гранквист
Желтая карточка
Е. Филипенко
68'
37'
ГОЛ! 0:3!
М. Берг
Пас отдал
Э. Форсберг
30'
Желтая карточка
К. Ниман
24'
ГОЛ! 0:2!
К. Ниман
18'
ГОЛ! 0:1!
Э. Форсберг
Пас отдал
М. Лустиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
0
Игорь Бурко
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
10
Алексей Риос
ЦП
23
Павел Нехайчик
ЦП
15
Никита Корзун
ЦП
10
Антон Сарока
ЦФ
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Джимми Дурмаз
ЦП
13
Якоб Йоханссон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
21
Кристоффер Ниман
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Беларусь
22
Андрей Климович
ВР
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
0
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
8
Павел Савицкий
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
19
Маркус Роден
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
0
Самуэль Арментерос
ЦФ
3-2-3-2
12
Черник
0
Бурко
21
Филипенко
20
Сачивко
13
Баланович
14
Сиваков
10
Риос
23
Нехайчик
15
Корзун
0
Сигневич
10
Сарока
4-3-1-2
1
Ольсен
3
Линделеф
2
Лустиг
4
Гранквист
6
Аугустинссон
21
Дурмаз
13
Йоханссон
7
Ларссон
10
Форсберг
9
Берг
21
Ниман
Остались в запасе
Беларусь
Швеция
22
Андрей Климович
ВР
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
0
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
8
Павел Савицкий
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маркус Роден
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
17
Виктор Классон
ЛВ
22
Исаак Телин
ЦФ
0
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
22
Андрей Климович
ВР
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
0
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
8
Павел Савицкий
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
Остались в запасе
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маркус Роден
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
17
Виктор Классон
ЛВ
22
Исаак Телин
ЦФ
0
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Беларусь - Швеция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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