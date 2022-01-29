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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Зюлте-Варегем
Беерсхот - Зюлте-Варегем: обзор матча 29 января 2022
Беерсхот
29.01.2022, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
3 : 3
Завершен
Зюлте-Варегем
73'
T. Pietermaat
90+1'
И. Себауи (П)
30'
Д. Кутеса
42'
З. Гано (П)
45+1'
Д. Де Неве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беерсхот - Зюлте-Варегем
90'
+5
Желтая карточка
Д. Коолс
ГОЛ с пенальти! 2:3!
И. Себауи
90'
+1
Замена
Л. Крекович
️️️️
T. Pietermaat
88'
81'
Замена
Б. Срарфи
️️️️
Д. Кутеса
80'
Желтая карточка
Л. Де Бок
80'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
З. Гано
ГОЛ! 1:3!
T. Pietermaat
Пас отдал
М. Нубисси
73'
Замена
И. Себауи
️️️️
Р. Хольцхаушер
72'
63'
Замена
И. Думбия
️️️️
D. Hubert
Замена
D. Rigo
️️️️
R. Sanusi
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Д. Де Неве
Пас отдал
Д. Коолс
44'
Желтая карточка
Д. Кутеса
42'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
З. Гано
Желтая карточка
P. Bourdin
41'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кутеса
Пас отдал
Ж. Домпе
26'
Замена
Д. Де Неве
️️️️
Й. Фоссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
21
Ibrahima Seck
ЦП
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Беерсхот
41
Mohamed Amine Belhadj
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
2-1-5
28
де Смет
20
Халаймия
10
Хольцхаушер
18
44
7
Шенклэнд
55
Радич
3
2-1-1-5
1
Боссут
28
Де Бок
27
Коолс
21
7
Кутеса
4
Дерейк
9
Фоссен
9
Гано
25
Хамфрис
6
10
Хольцхаушер
10
Себауи
10
Себауи
10
Хольцхаушер
18
6
6
18
29
9
Крекович
9
Крекович
29
9
Фоссен
14
Де Неве
14
Де Неве
9
Фоссен
6
8
Думбия
8
Думбия
6
9
Гано
34
Бойя
34
Бойя
9
Гано
7
Кутеса
19
Срарфи
19
Срарфи
7
Кутеса
Остались в запасе
Беерсхот
Зюлте-Варегем
41
Mohamed Amine Belhadj
ЦП
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
41
Mohamed Amine Belhadj
ЦП
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Беерсхот - Зюлте-Варегем
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Олимпиш стадион
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Беерсхот
Зюлте-Варегем
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
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