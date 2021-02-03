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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Эрзурумспор
Сивасспор - Эрзурумспор: обзор матча 03 февраля 2021
Сивасспор
03.02.2021, среда, 13:30
Турция. Суперлига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Эрзурумспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Эрзурумспор
Замена
А. Коне
️️️️
М. Ятабаре
79'
79'
Замена
Б. Бутко
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
79'
Замена
B. Ãagiran
️️️️
A. Chahechouhe
70'
Замена
Я. Ака
️️️️
O. Çelik
69'
Замена
Э. Бассан
️️️️
А. Новиковас
66'
Желтая карточка
M. Murat Uçar
66'
Замена
Рикарду
️️️️
M. El Kabir
Замена
Т. Бойд
️️️️
Э. Йесилюрт
56'
Замена
И. Кофи
️️️️
О. Кайоде
46'
Замена
️️️️
Д. Османпаша
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Эрзурумспор
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
14
Mostapha El Kabir
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Эрзурумспор
91
Богдан Бутко
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
17
Эмрах Бассан
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
4-3-3
25
Йилдырым
2
Огуз
14
Камара
88
Османпаша
3
Чифтци
37
Арслан
10
Градель
76
Файр
9
Ятабаре
80
Кайоде
17
Йесилюрт
2-2-5
3
Да Кошта
55
11
Новиковас
92
15
77
88
99
30
80
Кайоде
5
Кофи
5
Кофи
80
Кайоде
17
Йесилюрт
19
Бойд
19
Бойд
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
2
Коне
2
Коне
9
Ятабаре
14
10
Рикарду
10
Рикарду
14
92
77
77
92
11
Новиковас
17
Бассан
17
Бассан
11
Новиковас
99
91
Бутко
91
Бутко
99
88
79
Ака
79
Ака
88
Остались в запасе
Сивасспор
Эрзурумспор
7
Хорхе Феликс
ЦФ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
35
Али Сасал Вурал
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
7
Хорхе Феликс
ЦФ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
35
Али Сасал Вурал
ВР
30
Мамаду Самасса
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Сивасспор - Эрзурумспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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