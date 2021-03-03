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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Карагюмрюк
Эрзурумспор - Карагюмрюк: обзор матча 03 марта 2021
Эрзурумспор
03.03.2021, среда, 13:30
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Карагюмрюк
17'
A. Chahechouhe (П)
63'
O. Çelik
30'
А. Собич
53'
Л. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Карагюмрюк
85'
Замена
J. Lens
️️️️
Ф. Борини
85'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Л. Кастро
84'
Замена
К. Алтинай
️️️️
В. Хеденстад
76'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
Желтая карточка
Э. Бассан
75'
74'
Замена
Я. Салибу
️️️️
А. Ндао
Замена
H. Hatipoğlu
️️️️
Z. Bergdich
74'
ГОЛ! 2:2!
O. Çelik
Пас отдал
Z. Bergdich
63'
Желтая карточка
А. Новиковас
60'
59'
Желтая карточка
В. Хеденстад
Замена
А. Новиковас
️️️️
Э. Рашани
55'
Замена
O. Çelik
️️️️
J. Ochieng Omolo
55'
Замена
Э. Бассан
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
55'
53'
ГОЛ! 1:2!
Л. Кастро
Пас отдал
А. Ндао
Желтая карточка
J. Ochieng Omolo
49'
Замена
M. El Kabir
️️️️
Рикарду
33'
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Собич
Пас отдал
А. Бертолаччи
Желтая карточка
C. Ahmet Alkılıç
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
A. Chahechouhe
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
20
Петрус Бумаль
ОП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Эрзурумспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
11
Браим Дарри
ЛВ
17
Эмрах Бассан
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
14
Mostapha El Kabir
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
Карагюмрюк
22
Фатих Курукук
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
96
Emre Çolak
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-1-1-1-4
21
3
Да Кошта
91
Бутко
55
20
Бумаль
92
19
Рашани
99
29
10
Рикарду
15
4-3-1-2
2
Вивиано
3
Роко
6
Хеденстад
29
Балковец
37
Кампи
6
Билья
91
Бертолаччи
19
Кастро
18
Ндао
16
Борини
9
Собич
21
5
5
21
10
Рикарду
14
14
10
Рикарду
99
17
Бассан
17
Бассан
99
15
88
88
15
19
Рашани
11
Новиковас
11
Новиковас
19
Рашани
6
Хеденстад
4
Алтинай
4
Алтинай
6
Хеденстад
19
Кастро
10
Дурмаз
10
Дурмаз
19
Кастро
16
Борини
27
27
16
Борини
9
Собич
9
9
9
Собич
18
Ндао
93
Салибу
93
Салибу
18
Ндао
Остались в запасе
Эрзурумспор
Карагюмрюк
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
Главный тренер
Серкан Эзбалта
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
96
Emre Çolak
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
93
Aykut Özer
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
Остались в запасе
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
96
Emre Çolak
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
93
Aykut Özer
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Эрзурумспор - Карагюмрюк
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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