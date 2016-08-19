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Расписание матчей
Германия. Кубок
Карл Цейсс - Бавария
Карл Цейсс - Бавария: обзор матча 19 августа 2016
Карл Цейсс
19.08.2016, пятница, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 5
Завершен
Бавария
3'
Р. Левандовски
34'
Р. Левандовски
43'
Р. Левандовски
72'
А. Видаль
77'
М. Хуммельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Карл Цейсс - Бавария
77'
ГОЛ! 0:5!
М. Хуммельс
72'
ГОЛ! 0:4!
А. Видаль
51'
Замена
М. Нойер
️️️️
М. Нойер
43'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
34'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Карл Цейсс - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Карл Цейсс
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 1
28.08.2024
Байер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 5
12.08.2023
Герта
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 1
30.07.2022
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
1 : 1
08.08.2021
Кельн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карл Цейсс
0 : 2
12.09.2020
Вердер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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Карл Цейсс
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