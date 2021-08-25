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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бремер - Бавария
Бремер - Бавария: обзор матча 25 августа 2021
Бремер
25.08.2021, среда, 21:15
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 12
Завершен
Бавария
8'
Э. Чупо-Мотинг
16'
Д. Мусиала
27'
Я. Варм (АГ)
28'
Э. Чупо-Мотинг
35'
Э. Чупо-Мотинг
47'
М. Тилльман
48'
Д. Мусиала
65'
Л. Сане
80'
М. Кюизанс
82'
Э. Чупо-Мотинг
86'
Б. Сарр
88'
К. Толиссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бремер - Бавария
88'
ГОЛ! 0:12!
К. Толиссо
Пас отдал
С. Гнабри
86'
ГОЛ! 0:11!
Б. Сарр
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
84'
Желтая карточка
Т. Ньянзу
82'
ГОЛ! 0:10!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
М. Кюизанс
80'
ГОЛ! 0:9!
М. Кюизанс
Пас отдал
С. Гнабри
Красная карточка
U. Nobile
77'
68'
Замена
Т. Бут
️️️️
Л. Сане
65'
ГОЛ! 0:8!
Л. Сане
Пас отдал
О. Ричардс
61'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Д. Мусиала
Замена
M. Matar
️️️️
L. Diop
58'
Замена
A. Wazneh
️️️️
S. Kmiec
58'
48'
ГОЛ! 0:7!
Д. Мусиала
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
47'
ГОЛ! 0:6!
М. Тилльман
46'
Замена
М. Тилльман
️️️️
Т. Мюллер
46'
Замена
К. Ричардс
️️️️
Н. Зюле
46'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Й. Киммих
35'
ГОЛ! 0:5!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Т. Мюллер
28'
ГОЛ! 0:4!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Л. Сане
27'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Я. Варм
Пас отдал
Д. Мусиала
16'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мусиала
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Л. Сане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бремер
27
Ян-Лука Варм
ЦЗ
9
Ugo Nobile
ЦЗ
66
Sebastian Kmiec
ЦЗ
16
Lamine Diop
ЦП
24
Mats Kaiser
ЦП
10
Sebastian Kurkiewicz
ЦП
21
Óscar García
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бремер
22
Ole Bahr
ВР
18
Fabio Orlick
ЦЗ
15
Benjamin Duell
ЦЗ
8
Mahdi Matar
ЦП
7
Ali Wazneh
ЦП
30
Amidou Jindo
ЦП
Бавария
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
18
Тэйлор Бут
ЦФ
3-3-1
27
Варм
9
66
16
24
10
21
4-1-1-2-2
26
Ульрайх
70
Сарр
25
Зюле
23
Ньянзу
3
Ричардс
6
Киммих
8
Толиссо
10
Сане
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
16
8
8
16
66
7
7
66
13
Мюллер
10
Тилльман
10
Тилльман
13
Мюллер
25
Зюле
26
Ричардс
26
Ричардс
25
Зюле
6
Киммих
27
Кюизанс
27
Кюизанс
6
Киммих
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Сане
18
Бут
18
Бут
10
Сане
Остались в запасе
Бремер
Бавария
22
Ole Bahr
ВР
18
Fabio Orlick
ЦЗ
15
Benjamin Duell
ЦЗ
30
Amidou Jindo
ЦП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
22
Ole Bahr
ВР
18
Fabio Orlick
ЦЗ
15
Benjamin Duell
ЦЗ
30
Amidou Jindo
ЦП
Остались в запасе
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Бремер - Бавария
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бремер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 4
18.08.2024
Падерборн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 5
31.07.2022
Шальке-04
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 12
25.08.2021
Бавария
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 7
21.08.2016
Дармштадт
Германия. Кубок, 1 раунд
Бремер
0 : 3
08.08.2015
Айнтрахт
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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