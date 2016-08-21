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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бремер - Дармштадт
Бремер - Дармштадт: обзор матча 21 августа 2016
Бремер
21.08.2016, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 7
Завершен
Дармштадт
40'
М. Хеллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бремер - Дармштадт
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Хеллер
Начало матча
Статистика матча Бремер - Дармштадт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бремер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 4
18.08.2024
Падерборн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 5
31.07.2022
Шальке-04
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 12
25.08.2021
Бавария
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 7
21.08.2016
Дармштадт
Германия. Кубок, 1 раунд
Бремер
0 : 3
08.08.2015
Айнтрахт
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
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Бремер
Дармштадт
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
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