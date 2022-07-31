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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бремер - Шальке-04
Бремер - Шальке-04: обзор матча 31 июля 2022
Бремер
31.07.2022, воскресенье, 14:01
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 5
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Бремер - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бремер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 4
18.08.2024
Падерборн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 5
31.07.2022
Шальке-04
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 12
25.08.2021
Бавария
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 7
21.08.2016
Дармштадт
Германия. Кубок, 1 раунд
Бремер
0 : 3
08.08.2015
Айнтрахт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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