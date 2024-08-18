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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бремер - Падерборн
Бремер - Падерборн: обзор матча 18 августа 2024
Бремер
18.08.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Падерборн
21'
А. Гримальди
51'
S. Castaneda
52'
С. Михель
58'
А. Гримальди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бремер - Падерборн
86'
Желтая карточка
S. Castaneda
80'
Замена
M. Baur
️️️️
L. Herrmann
72'
Замена
Л. Курда
️️️️
Р. Обермайр
72'
Замена
Д. Кинсомби
️️️️
С. Клаас
62'
Замена
И. Анса
️️️️
А. Гримальди
61'
Замена
Ф. Бильбия
️️️️
С. Михель
58'
ГОЛ! 0:4!
А. Гримальди
Пас отдал
А. Центер
Замена
Я. Варм
️️️️
S. Yamada
55'
52'
ГОЛ! 0:3!
С. Михель
51'
ГОЛ! 0:2!
S. Castaneda
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Гримальди
Желтая карточка
M. Schutt
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бремер
3
Toshiaki Miyamoto
ЦЗ
2
Justin Gröger
ЦЗ
23
Maximilian Schutt
ЦЗ
16
Shinji Yamada
ЦП
13
Justin Bretgeld
ЦП
13
Bjarne Kasper
(К)
ЦП
9
Nikky Goguadze
ЦФ
Падерборн
1
Маркус Шуберт
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
2
Calvin Brackelmann
ЦЗ
23
Рафаэль Обермайр
(К)
ЛВ
8
Luca Herrmann
ЦП
5
Santiago Castaneda
ЦП
28
Себастьян Клаас
АП
39
Адриано Гримальди
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Бремер
27
Ян-Лука Варм
ЛЗ
11
Sadrak-Kalemba Nankishi
ЦП
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
17
Лаурин Курда
ЦЗ
25
Tjark Lasse Scheller
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
13
Филип Бильбия
ЛВ
22
Mika Baur
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
10
Koen Kostons
ЦФ
3-3-1
3
2
23
16
13
13
9
3-2-2-3
1
Шуберт
33
2
25
Центер
8
5
28
Клаас
23
Обермайр
20
Гетце
11
Михель
39
Гримальди
16
27
Варм
27
Варм
16
23
Обермайр
17
Курда
17
Курда
23
Обермайр
28
Клаас
8
Кинсомби
8
Кинсомби
28
Клаас
11
Михель
13
Бильбия
13
Бильбия
11
Михель
8
22
22
8
39
Гримальди
10
Анса
10
Анса
39
Гримальди
Остались в запасе
Бремер
Падерборн
11
Sadrak-Kalemba Nankishi
ЦП
30
Pelle Boevink
ВР
25
Tjark Lasse Scheller
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
10
Koen Kostons
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
11
Sadrak-Kalemba Nankishi
ЦП
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
25
Tjark Lasse Scheller
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
10
Koen Kostons
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Статистика матча Бремер - Падерборн
1
1
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
16
14
Офсайды
0
2
Количество передач
224
380
Сейвы
3
3
Точность передач %
64
77
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Бремер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 4
18.08.2024
Падерборн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 5
31.07.2022
Шальке-04
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 12
25.08.2021
Бавария
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бремер
0 : 7
21.08.2016
Дармштадт
Германия. Кубок, 1 раунд
Бремер
0 : 3
08.08.2015
Айнтрахт
Падерборн
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
- : -
04.12.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
8 : 1
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Martin Speckner, Germany
Стадион:
Stadion am Panzenberg, Bremen
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