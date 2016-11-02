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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Байер
Тоттенхэм - Байер: обзор матча 02 ноября 2016
Тоттенхэм
02.11.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
0 : 1
Завершен
Байер
65'
К. Кампль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Байер
86'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Ч. Арангис
85'
Замена
К. Фолланд
️️️️
К. Кампль
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Х. Сон
73'
70'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Ю. Брандт
Замена
Г. Уинкс
️️️️
К. Эриксен
66'
65'
ГОЛ! 0:1!
К. Кампль
Замена
В. Янссен
️️️️
М. Дембеле
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
2
Виктор Ваньяма
ПП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
44
Кевин Кампль
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
4-3-3
1
Льорис
4
Дэвис
14
Вертонген
15
Дайер
2
Уокер
8
Дембеле
17
Сиссоко
2
Ваньяма
7
Сон
24
Эриксен
8
Алли
4-1-2-1-2
1
Лено
39
Хенрикс
4
Та
21
Топрак
18
Венделл
14
Баумгартлингер
44
Кампль
20
Арангис
8
Брандт
14
Чичарито
14
Мехмеди
24
Эриксен
4
Уинкс
4
Уинкс
24
Эриксен
7
Сон
14
Н'Куду
14
Н'Куду
7
Сон
8
Дембеле
14
Янссен
14
Янссен
8
Дембеле
8
Брандт
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
8
Брандт
44
Кампль
31
Фолланд
31
Фолланд
44
Кампль
20
Арангис
29
Хаверц
29
Хаверц
20
Арангис
Остались в запасе
Тоттенхэм
Байер
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Тоттенхэм - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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