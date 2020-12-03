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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ницца - Байер
Ницца - Байер: обзор матча 03 декабря 2020
Ницца
03.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 5 тур
2 : 3
Завершен
Байер
26'
А. Камара
47'
Д. Ндой
22'
М. Диаби
32'
А. Драгович
51'
Ю. Баумгартлингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Байер
Желтая карточка
Ф. Данильюк
90'
+3
87'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
К. Демирбай
Замена
А. Труй
️️️️
А. Гуири
72'
Замена
К. Тюрам
️️️️
Данило
67'
51'
ГОЛ! 2:3!
Ю. Баумгартлингер
Пас отдал
Н. Амири
ГОЛ! 2:2!
Д. Ндой
47'
46'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
П. Шик
46'
Замена
Э. Тапсоба
️️️️
Л. Бендер
Желтая карточка
Д. Ндой
39'
32'
ГОЛ! 1:2!
А. Драгович
Пас отдал
Н. Амири
Замена
Д. Ндой
️️️️
М. Маолида
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Камара
26'
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Диаби
Пас отдал
К. Демирбай
12'
Желтая карточка
К. Демирбай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
15
Данило
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
13
Поль Вад
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
7
Флориан Вирц
АП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
3-3-1-2-1
44
Бенитес
24
Данильюк
3
Бамбу
34
Н'Соки
3
Лотомба
15
Данило
11
Камара
11
Рен-Аделед
20
Клод-Морис
9
Маолида
9
Гуири
4-1-2-2-1
1
Градецки
8
Бендер
15
Драгович
4
Та
18
Венделл
14
Баумгартлингер
10
Амири
26
Демирбай
38
Беллараби
19
Диаби
14
Шик
15
Данило
19
Тюрам
19
Тюрам
15
Данило
9
Гуири
22
Труй
22
Труй
9
Гуири
9
Маолида
14
Ндой
14
Ндой
9
Маолида
26
Демирбай
7
Вирц
7
Вирц
26
Демирбай
8
Бендер
12
Тапсоба
12
Тапсоба
8
Бендер
14
Шик
17
Бэйли
17
Бэйли
14
Шик
Остались в запасе
Ницца
Байер
77
Тедди Булхенди
ВР
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
13
Поль Вад
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
13
Поль Вад
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Ницца - Байер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
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