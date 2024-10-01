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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Милан
Байер - Милан: обзор матча 01 октября 2024
Байер
01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 0
Завершен
Милан
51'
В. Бонифаци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Милан
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Томори
90'
+4
Желтая карточка
С. Чуквуэзе
Замена
Н. Телла
️️️️
Ф. Вирц
89'
Замена
Ж. Белосян
️️️️
А. Гримальдо
89'
84'
Желтая карточка
А. Мората
Замена
Э. Паласиос
️️️️
А. Адли
82'
80'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
К. Пулишич
Замена
Р. Андрих
️️️️
А. Гарсия
75'
Замена
М. Терье
️️️️
В. Бонифаци
75'
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
74'
62'
Замена
А. Мората
️️️️
Т. Абрахам
ГОЛ! 1:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
Ж. Фримпонг
51'
Желтая карточка
А. Гарсия
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К)
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Байер
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Милан
69
Лапо Нава
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
24
Гарсия
7
Вирц
21
Адли
22
Бонифаци
4-3-2-1
16
Меньян
22
Эмерсон
23
Томори
46
Габбиа
19
Эрнандес
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
14
Рейндерс
11
Пулишич
27
Леау
18
Абрахам
22
Гримальдо
24
Белосян
24
Белосян
22
Гримальдо
21
Адли
25
Паласиос
25
Паласиос
21
Адли
24
Гарсия
8
Андрих
8
Андрих
24
Гарсия
22
Бонифаци
11
Терье
11
Терье
22
Бонифаци
7
Вирц
23
Телла
23
Телла
7
Вирц
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
18
Абрахам
21
Мората
21
Мората
18
Абрахам
Остались в запасе
Байер
Милан
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
69
Лапо Нава
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
80
Юнус Муса
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
80
Юнус Муса
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Байер - Милан
2
3
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
4
Офсайды
3
0
Количество передач
564
549
Сейвы
5
8
Точность передач %
91
90
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.72
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Бай-Арена
Посещаемость:
30210 из 30210 зрителей (100%)
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