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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Байер
Ливерпуль - Байер: обзор матча 05 ноября 2024
Ливерпуль
05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
4 : 0
Завершен
Байер
61'
Л. Диас
63'
К. Гакпо
83'
Л. Диас
90+2'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Байер
ГОЛ! 4:0!
Л. Диас
90'
+2
Замена
Д. Куанса
️️️️
И. Конате
88'
ГОЛ! 3:0!
Л. Диас
Пас отдал
М. Салах
83'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
К. Гакпо
81'
81'
Замена
П. Шик
️️️️
В. Бонифаци
81'
Замена
Н. Телла
️️️️
А. Гримальдо
Замена
К. Брэдли
️️️️
Т. Александер-Арнольд
81'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
81'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Джонс
74'
73'
Замена
Р. Андрих
️️️️
А. Гарсия
73'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Э. Паласиос
ГОЛ! 2:0!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Салах
63'
ГОЛ! 1:0!
Л. Диас
Пас отдал
К. Джонс
61'
60'
Желтая карточка
Л. Градецки
26'
Желтая карточка
А. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-3-3
1
Келлехер
21
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
14
Диас
18
Гакпо
10
Салах
3-3-2-1-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
24
Гарсия
25
Паласиос
7
Вирц
22
Бонифаци
21
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
21
Цимикас
16
Конате
4
Куанса
4
Куанса
16
Конате
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
21
Джонс
8
Собослаи
8
Собослаи
21
Джонс
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
24
Гарсия
8
Андрих
8
Андрих
24
Гарсия
22
Гримальдо
23
Телла
23
Телла
22
Гримальдо
25
Паласиос
7
Хофманн
7
Хофманн
25
Паласиос
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
Остались в запасе
Ливерпуль
Байер
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
40
Франсис Оньека
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
40
Франсис Оньека
АП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Ливерпуль - Байер
2
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
15
10
Офсайды
0
1
Количество передач
470
526
Сейвы
4
4
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
4.13
0.8
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
1 : 0
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Энфилд Роуд
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