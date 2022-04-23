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Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Байер
Гройтер Фюрт - Байер: обзор матча 23 апреля 2022
Гройтер Фюрт
23.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 4
Завершен
Байер
5'
Й. Виллемс
8'
П. Шик
18'
С. Азмун
58'
Паулиньо
84'
Э. Паласиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Байер
84'
ГОЛ! 1:4!
Э. Паласиос
Пас отдал
Ч. Арангис
Замена
Ж. Дудзяк
️️️️
Т. Тильман
83'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Д. Нганкам
83'
82'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
82'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
М. Диаби
78'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
К. Демирбай
73'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
С. Азмун
Замена
Д. Юнг
️️️️
Й. Виллемс
70'
58'
ГОЛ! 1:3!
Паулиньо
Пас отдал
С. Азмун
18'
ГОЛ! 1:2!
С. Азмун
8'
ГОЛ! 1:1!
П. Шик
ГОЛ! 1:0!
Й. Виллемс
Пас отдал
Д. Нганкам
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
33
Мариус Функ
ВР
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
19
Оливер Фобассам
ЦЗ
28
Жереми Дудзяк
АП
18
Диксон Абиама
ЦФ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Линде
15
Виллемс
24
Виргевер
27
Иттер
2
Аста
13
Грисбек
37
Грин
11
Тильман
21
Рашль
10
Хргота
24
Нганкам
4-2-2-2
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
12
Тапсоба
5
Баккер
20
Арангис
26
Демирбай
10
Паулиньо
19
Диаби
14
Шик
20
Азмун
15
Виллемс
21
Юнг
21
Юнг
15
Виллемс
11
Тильман
28
Дудзяк
28
Дудзяк
11
Тильман
24
Нганкам
18
Абиама
18
Абиама
24
Нганкам
20
Азмун
24
Синкгравен
24
Синкгравен
20
Азмун
19
Диаби
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
19
Диаби
26
Демирбай
25
Паласиос
25
Паласиос
26
Демирбай
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Байер
30
Саша Бурхерт
ВР
33
Мариус Функ
ВР
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
19
Оливер Фобассам
ЦЗ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
99
Андрей Лунев
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
8
Садик Фофана
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
33
Мариус Функ
ВР
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
19
Оливер Фобассам
ЦЗ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
8
Садик Фофана
ЦЗ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Гройтер Фюрт - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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