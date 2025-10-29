Введите ваш ник на сайте
Падерборн - Байер: онлайн-трансляция 29 октября 2025

Падерборн
29.10.2025, среда, 20:00
Германия. Кубок, 2 раунд
- : -
Не начался
Байер
Матч Личные встречи
Статистика матча Падерборн - Байер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Падерборн
Байер
2
Лига чемпионов. «Брюгге» разгромил «Монако» (4:1), «Байер» спас ничью с «Копенгагеном» (2:2)
18 сентября, 21:38
«Копенгаген» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2025
18 сентября, 18:35
«Копенгаген» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 18 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
17 сентября, 08:19
Бундеслига. «Байер» в меньшинстве выиграл у второй команды чемпионата в первом матче после увольнения тен Хага
12 сентября, 23:32
«Байер» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025
12 сентября, 20:20
Германия. Кубок
Германия. Кубок, 2 раунд
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Последние матчи
Лига чемпионов, 1 тур
Копенгаген
2 : 2
18.09.2025
Байер
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
3 : 1
12.09.2025
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Падерборн
1 : 0
12.09.2025
Бохум
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
3 : 3
30.08.2025
Байер
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 0
29.08.2025
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Падерборн
1 : 0
12.09.2025
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 0
29.08.2025
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Падерборн
1 : 2
23.08.2025
Фортуна
Германия. Кубок, 1 раунд
Виктория
1 : 3
17.08.2025
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Пройссен
1 : 1
08.08.2025
Падерборн
Лига чемпионов, 1 тур
Копенгаген
2 : 2
18.09.2025
Байер
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
3 : 1
12.09.2025
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
3 : 3
30.08.2025
Байер
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
1 : 2
23.08.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1 раунд
Сонненхоф Гросаспах
0 : 4
15.08.2025
Байер
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 