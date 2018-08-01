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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ХИК - БАТЭ
ХИК - БАТЭ: обзор матча 01 августа 2018
ХИК
01.08.2018, среда, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
БАТЭ
21'
Рафинья (АГ)
24'
И. Стасевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ХИК - БАТЭ
90'
Желтая карточка
М. Скавыш
58'
Желтая карточка
И. Стасевич
24'
ГОЛ! 0:2!
И. Стасевич
Пас отдал
Н. Сигневич
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Рафинья
Пас отдал
И. Стасевич
Начало матча
Статистика матча ХИК - БАТЭ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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