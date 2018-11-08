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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - Челси
БАТЭ - Челси: обзор матча 08 ноября 2018
БАТЭ
08.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа L, 4 тур
0 : 1
Завершен
Челси
53'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Челси
53'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
Эмерсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
94
Ирвин Мукам
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
2-5-1-2
77
Щербицкий
24
Филипенко
20
Волков
21
Драгун
25
Бага
6
Филипович
17
Риос
11
Глеб
7
Стасевич
15
Скавыш
14
Сигневич
4-3-2-1
13
Кепа
77
Дзаппакоста
15
Кристенсен
24
Кэхилл
33
Эмерсон
6
Баркли
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
9
Педро
10
Азар
9
Жиру
Остались в запасе
БАТЭ
Челси
4
Мирко Иванич
АП
31
Антон Чичкан
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
94
Ирвин Мукам
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
4
Мирко Иванич
АП
31
Антон Чичкан
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
14
Евгений Яблонский
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
94
Ирвин Мукам
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча БАТЭ - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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