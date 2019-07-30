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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - ПСВ
Базель - ПСВ: обзор матча 30 июля 2019
Базель
30.07.2019, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
ПСВ
68'
Р. ван Вольфсвинкел
23'
Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - ПСВ
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
В. Штокер
68'
67'
Желтая карточка
С. Бергвейн
Желтая карточка
Т. Джака
45'
44'
Желтая карточка
Т. Сейнсбери
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
33'
23'
ГОЛ! 0:1!
Брума
Пас отдал
Д. Мален
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Базель
1
Джордже Николич
ВР
9
Афимико Пулулу
ЛВ
33
Кевин Буа
ЦП
ПСВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
3-1-4-1
1
Омлин
15
Айети
15
Альдрете
30
Видмер
3
Баланта
34
Джака
7
Дзуффи
20
Фрай
14
Штокер
9
ван Вольфсвинкел
2-1-2-1-3
41
Зут
32
Люккассен
24
Виргевер
13
Росарио
24
Дюмфрис
35
Гутьеррес
77
Брума
34
Бергвейн
11
Лосано
14
Мален
Остались в запасе
Базель
ПСВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
1
Джордже Николич
ВР
33
Кевин Буа
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
87
Роббин Рюйтер
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
9
Афимико Пулулу
ЛВ
1
Джордже Николич
ВР
33
Кевин Буа
ЦП
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Базель - ПСВ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 1
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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