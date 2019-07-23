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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Базель
ПСВ - Базель: обзор матча 23 июля 2019
ПСВ
23.07.2019, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Базель
14'
Брума
90+3'
Д. Мален
45+1'
А. Айети
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Базель
ГОЛ! 2:1!
Д. Мален
Пас отдал
Э. Гутьеррес
90'
+3
89'
Желтая карточка
А. Айети
Желтая карточка
С. Бергвейн
74'
73'
Желтая карточка
С. Видмер
63'
Желтая карточка
Т. Джака
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Айети
Пас отдал
Л. Дзуффи
ГОЛ! 1:0!
Брума
Пас отдал
Д. Мален
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
7
Лука Дзуффи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
ПСВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Базель
1
Джордже Николич
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
33
Кевин Буа
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
2-1-2-1-3
41
Зут
32
Люккассен
24
Виргевер
13
Росарио
35
Гутьеррес
24
Дюмфрис
77
Брума
14
Мален
34
Бергвейн
11
Лосано
3-1-4-1
1
Омлин
30
Видмер
15
Альдрете
15
Айети
3
Баланта
14
Штокер
20
Фрай
34
Джака
7
Дзуффи
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
ПСВ
Базель
87
Роббин Рюйтер
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Петер Бош
9
Афимико Пулулу
ЛВ
1
Джордже Николич
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Остались в запасе
9
Афимико Пулулу
ЛВ
1
Джордже Николич
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча ПСВ - Базель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 1
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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